ACV Auctions מנהל הנדסת תוכנה שכר בBuffalo Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Buffalo Area ב-ACV Auctions מגיעה ל-$200K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ACV Auctions. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
סה״כ לשנה
$200K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$160K
Stock (/yr)
$40K
בונוס
$0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ACV Auctions?

$160K

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל הנדסת תוכנה at ACV Auctions in Buffalo Area sits at a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions for the מנהל הנדסת תוכנה role in Buffalo Area is $200,000.

משאבים נוספים