חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area ב-ACV Auctions מגיעה ל-CA$135K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ACV Auctions. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$135K
דרגה
L4
משכורת בסיס
CA$105K
Stock (/yr)
CA$30K
בונוס
CA$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ACV Auctions?

CA$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ACV Auctions in Greater Toronto Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$176,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ACV Auctions עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area הוא CA$125,486.

