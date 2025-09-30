ספריית חברות
ACV Auctions מהנדס תוכנה שכר בChennai Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Chennai Metropolitan Area ב-ACV Auctions מגיעה ל-₹3.22M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ACV Auctions. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
סה״כ לשנה
₹3.22M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹2.6M
Stock (/yr)
₹623K
בונוס
₹0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ACV Auctions?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתונים
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa מהנדס תוכנה sa ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na ₹57,116. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ACV Auctions para sa מהנדס תוכנה role in Chennai Metropolitan Area ay ₹36,952.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ACV Auctions

