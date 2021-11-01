ספריית חברות
ACV Auctions משכורות

המשכורת של ACV Auctions נעה בין $85,425 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $200,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ACV Auctions. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $150K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
Median $200K
מדען נתונים
Median $110K

מעצב מוצר
$87.6K
מנהל מוצר
$85.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ACV Auctions הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $200,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ACV Auctions הוא $110,000.

משאבים נוספים