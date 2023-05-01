ספריית חברות
Acuren
Acuren משכורות

המשכורת החציונית של Acuren היא $48,060 עבור מהנדס מכונות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Acuren. עודכן לאחרונה: 10/13/2025

מהנדס מכונות
$48.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Acuren הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $48,060. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Acuren הוא $48,060.

