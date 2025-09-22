ספריית חברות
Activision Blizzard
Activision Blizzard אנליסט אבטחת סייבר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת סייבר ב-Activision Blizzard נע בין $64.4K לבין $93.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Activision Blizzard. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$73.1K - $84.9K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בActivision Blizzard, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

Activision Blizzardאנליסט אבטחת סייבר职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$93,492。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Activision Blizzardאנליסט אבטחת סייבר职位的年度总薪酬中位数为$64,423。

