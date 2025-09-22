ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in United States ב-Activision Blizzard מגיעה ל-$254K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Activision Blizzard. עדכון אחרון: 9/22/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Activision Blizzard
Senior Product Manager
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$254K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$195K
Stock (/yr)
$20K
בונוס
$39K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Activision Blizzard?

$160K

שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בActivision Blizzard, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל מוצר at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $559,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the מנהל מוצר role in United States is $195,000.

