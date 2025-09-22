ספריית חברות
Activision Blizzard
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Activision Blizzard משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in United States ב-Activision Blizzard נע בין $62.9K לבין $85.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Activision Blizzard. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$67.3K - $81.4K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$62.9K$67.3K$81.4K$85.8K
$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בActivision Blizzard, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Activision Blizzard in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $85,840. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Activision Blizzard עבור תפקיד משאבי אנוש in United States הוא $62,900.

