הפיצוי הכולל הממוצע של ראש מטה in United States ב-Activision Blizzard נע בין $146K לבין $212K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Activision Blizzard. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$167K - $191K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$146K$167K$191K$212K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בActivision Blizzard, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

Самый высокий пакет вознаграждения для ראש מטה в Activision Blizzard in United States составляет $212,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Activision Blizzard для позиции ראש מטה in United States составляет $145,800.

