ספריית חברות
Activision Blizzard
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט עסקי

  • כל שכר אנליסט עסקי

Activision Blizzard אנליסט עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in United States ב-Activision Blizzard נע בין $115K לבין $158K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Activision Blizzard. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$125K - $148K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$115K$125K$148K$158K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט עסקי דיווחים ב Activision Blizzard כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בActivision Blizzard, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט עסקי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a אנליסט עסקי at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $157,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the אנליסט עסקי role in United States is $115,080.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Activision Blizzard

חברות קשורות

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים