  שכר
  • רואה חשבון

  • כל שכר רואה חשבון

Activision Blizzard רואה חשבון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in Ireland ב-Activision Blizzard נע בין €129K לבין €184K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Activision Blizzard. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

€148K - €173K
Ireland
טווח שכיח
טווח אפשרי
€129K€148K€173K€184K
טווח שכיח
טווח אפשרי

€142K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בActivision Blizzard, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

משאבים נוספים