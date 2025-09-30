ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Chicago Area

ActiveCampaign מהנדס תוכנה שכר בGreater Chicago Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area ב-ActiveCampaign נע בין $176K ל-year עבור Senior Software Engineer לבין $180K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$185K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ActiveCampaign. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
צפה 1 רמות נוספות
$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בActiveCampaign, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

Didžiausias atlyginimų paketas מהנדס תוכנה pozicijai ActiveCampaign in Greater Chicago Area siekia metinę bendrą kompensaciją $203,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ActiveCampaign מהנדס תוכנה pozicijai in Greater Chicago Area yra $190,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים