  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Greater Montreal

Actalent מהנדס תוכנה שכר בGreater Montreal

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Montreal ב-Actalent מגיעה ל-CA$106K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Actalent. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
סה״כ לשנה
CA$106K
דרגה
Mid Level
משכורת בסיס
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Actalent?

CA$226K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Actalent in Greater Montreal עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$141,100. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Actalent עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Montreal הוא CA$106,016.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Actalent

