ספריית חברות
Acronis
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Sofia City Province

Acronis מהנדס תוכנה שכר בSofia City Province

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Sofia City Province ב-Acronis מגיעה ל-BGN 92.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Acronis. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
סה״כ לשנה
BGN 92.6K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
בונוס
BGN 0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Acronis?

BGN 277K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Acronis in Sofia City Province עומדת על תגמול כולל שנתי של BGN 141,624. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Acronis עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Sofia City Province הוא BGN 86,600.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Acronis

חברות קשורות

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים