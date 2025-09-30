ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in Sofia City Province ב-Acronis מגיעה ל-BGN 131K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Acronis. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
סה״כ לשנה
BGN 131K
דרגה
L3
משכורת בסיס
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
בונוס
BGN 0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
20 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Acronis?

BGN 277K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Acronis in Sofia City Province עומדת על תגמול כולל שנתי של BGN 176,780. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Acronis עבור תפקיד מנהל מוצר in Sofia City Province הוא BGN 136,222.

