חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Accton Technology in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,162,251. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.