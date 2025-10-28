ספריית חברות
Accton Technology
Accton Technology מהנדס חומרה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in Taiwan ב-Accton Technology מגיעה ל-NT$1.64M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Accton Technology. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$1.64M
דרגה
Advance Engineer
משכורת בסיס
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Accton Technology?
+NT$1.83M
+NT$2.81M
+NT$631K
+NT$1.1M
+NT$694K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Accton Technology in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,162,251. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Accton Technology עבור תפקיד מהנדס חומרה in Taiwan הוא NT$1,181,817.

משאבים נוספים