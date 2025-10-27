ספריית חברות
AccelByte
AccelByte מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Indonesia ב-AccelByte מגיעה ל-IDR 242.71M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AccelByte. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
סה״כ לשנה
IDR 242.71M
דרגה
L3
משכורת בסיס
IDR 227.35M
Stock (/yr)
IDR 0
בונוס
IDR 15.36M
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב AccelByte?
Block logo
+IDR 969.87M
Robinhood logo
+IDR 1.49B
Stripe logo
+IDR 334.44M
Datadog logo
+IDR 585.27M
Verily logo
+IDR 367.88M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס אמינות אתר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-AccelByte in Indonesia עומדת על תגמול כולל שנתי של IDR 323,354,328. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AccelByte עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Indonesia הוא IDR 227,352,089.

משרות מובילות

משאבים נוספים