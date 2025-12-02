ספריית חברות
Absa Group
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Absa Group מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in South Africa ב-Absa Group נע בין ZAR 1.39M לבין ZAR 1.99M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Absa Group. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$91.2K - $107K
South Africa
טווח שכיח
טווח אפשרי
$79.5K$91.2K$107K$113K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל הנדסת תוכנה דיווחים ב Absa Group כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Absa Group?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Absa Group in South Africa עומדת על תגמול כולל שנתי של ZAR 1,989,480. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Absa Group עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in South Africa הוא ZAR 1,394,336.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Absa Group

חברות קשורות

  • Netflix
  • Intuit
  • Airbnb
  • Roblox
  • SoFi
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/absa-group/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.