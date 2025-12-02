ספריית חברות
Absa Group
Absa Group מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Czech Republic ב-Absa Group נע בין CZK 1.77M לבין CZK 2.47M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Absa Group. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$89.3K - $104K
Czech Republic
טווח שכיח
טווח אפשרי
$82.5K$89.3K$104K$116K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Absa Group?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Absa Group in Czech Republic עומדת על תגמול כולל שנתי של CZK 2,471,641. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Absa Group עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Czech Republic הוא CZK 1,765,458.

משאבים נוספים

