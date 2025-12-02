ספריית חברות
Absa Group
Absa Group רואה חשבון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in South Africa ב-Absa Group נע בין ZAR 715K לבין ZAR 995K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Absa Group. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$43.7K - $51.4K
South Africa
טווח שכיח
טווח אפשרי
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Absa Group?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור רואה חשבון ב-Absa Group in South Africa עומדת על תגמול כולל שנתי של ZAR 995,299. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Absa Group עבור תפקיד רואה חשבון in South Africa הוא ZAR 714,574.

משאבים נוספים

