חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Abra in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪414,480. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.