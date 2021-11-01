ספריית חברות
Abnormal AI
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Abnormal AI משכורות

המשכורת של Abnormal AI נעה בין $67,409 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $623,603 עבור משאבי אנוש ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Abnormal AI. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $200K
אנליסט אבטחת מידע
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
משאבי אנוש
$624K
שיווק
$208K
תפעול שיווק
$214K
מגייס
$199K
מכירות
$236K
מנהל הנדסת תוכנה
$585K
מנהל תוכנית טכנית
$67.4K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בAbnormal AI, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Abnormal AI הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $623,603. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Abnormal AI הוא $210,816.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Abnormal AI

חברות קשורות

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • Infoblox
  • Lookout
  • ExtraHop
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים