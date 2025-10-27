ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-AbleTo מגיעה ל-$161K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של AbleTo. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
AbleTo
Product Designer
hidden
סה״כ לשנה
$161K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$140K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$21K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-AbleTo in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $194,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AbleTo עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $171,000.

