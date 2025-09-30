ספריית חברות
ABBYY
  • Hungary

ABBYY מהנדס תוכנה שכר בHungary

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Hungary ב-ABBYY מגיעה ל-HUF 28.19M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ABBYY. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
סה״כ לשנה
HUF 28.19M
דרגה
L3
משכורת בסיס
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
בונוס
HUF 0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ABBYY?

HUF 56.4M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ABBYY in Hungary עומדת על תגמול כולל שנתי של HUF 34,507,330. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ABBYY עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Hungary הוא HUF 22,317,081.

משרות מובילות

משאבים נוספים