ספריית חברות
ABBYY
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

ABBYY משכורות

המשכורת של ABBYY נעה בין $36,116 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $111,543 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ABBYY. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $80K
אנליסט עסקי
$93.6K
פיתוח תאגידי
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
שירות לקוחות
$36.4K
טכנולוג מידע (IT)
$36.1K
שיווק
$46.6K
מנהל מוצר
$78.2K
מנהל פרויקט
$72.1K
מנהל הנדסת תוכנה
$112K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ABBYY הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $111,543. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ABBYY הוא $72,136.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ABBYY

חברות קשורות

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים