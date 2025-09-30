ספריית חברות
ABB
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • United States

ABB מהנדס תוכנה שכר בUnited States

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-ABB נע בין $90K ל-year עבור Associate Software Engineer לבין $84.5K ל-year עבור Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$90K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ABB. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
(רמת כניסה)
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב ABB?

כותרות כלולות

מהנדס רשתות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ABB in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $244,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ABB עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $100,000.

משאבים נוספים