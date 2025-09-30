פיצוי מהנדס תוכנה in Switzerland ב-ABB מגיע ל-CHF 122K ל-year עבור Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Switzerland מגיעה ל-CHF 118K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ABB. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
