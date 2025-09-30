פיצוי מהנדס תוכנה in Metropoolregio Eindhoven ב-ABB נע בין €81K ל-year עבור Software Engineer לבין €88.5K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Metropoolregio Eindhoven מגיעה ל-€84.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ABB. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה