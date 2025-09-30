פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-ABB מגיע ל-₹2.56M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.89M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ABB. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.56M
₹2.51M
₹52.2K
₹0
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה