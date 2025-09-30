ספריית חברות
ABB
ABB מהנדס תוכנה שכר בGreater Zurich Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Zurich Area ב-ABB מגיע ל-CHF 122K ל-year עבור Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Zurich Area מגיעה ל-CHF 118K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ABB. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
(רמת כניסה)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
צפה 1 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב ABB?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

מהנדס רשתות

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at ABB in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 137,784. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the מהנדס תוכנה role in Greater Zurich Area is CHF 100,680.

