  • שכר
  • אנליסט פיננסי

  • כל שכר אנליסט פיננסי

  • Greater Bengaluru

ABB אנליסט פיננסי שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in Greater Bengaluru ב-ABB מגיעה ל-₹807K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ABB. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹807K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
₹807K
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
0-1 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ABB?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un אנליסט פיננסי in ABB in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,288,873. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ABB per il ruolo אנליסט פיננסי in Greater Bengaluru è ₹750,653.

