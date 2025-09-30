ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Boston Area ב-Ab Initio Software מגיעה ל-$200K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ab Initio Software. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ab Initio Software
Software Engineer
Lexington, MA
סה״כ לשנה
$200K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$180K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$20K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ab Initio Software?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ab Initio Software in Greater Boston Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $344,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ab Initio Software עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Boston Area הוא $188,750.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ab Initio Software

