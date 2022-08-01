מדריך חברות
Aave
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Aave משכורות

המשכורת החציונית של Aave היא $22,386 עבור מעצב מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aave. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מעצב מוצר
$22.4K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aave הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $22,386. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aave הוא $22,386.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Aave

חברות קשורות

  • Dropbox
  • Google
  • Tesla
  • Microsoft
  • Netflix
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים