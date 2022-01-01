ספריית חברות
AARP
AARP משכורות

המשכורת של AARP נעה בין $52,260 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AARP. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $155K
אנליסט עסקי
Median $118K
שיווק
Median $123K

אנליסט נתונים
$99K
מדען נתונים
$131K
טכנולוג מידע (IT)
$52.3K
מעצב מוצר
$201K
מנהל פרויקט
$121K
ארכיטקט פתרונות
$72.5K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AARP הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $201,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AARP הוא $120,600.

משאבים נוספים