ספריית חברות
99x
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

99x משכורות

המשכורת החציונית של 99x היא $35,196 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 99x. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $35.2K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-99x הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $35,196. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-99x הוא $35,196.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור 99x

חברות קשורות

  • Stripe
  • Airbnb
  • Lyft
  • Dropbox
  • Databricks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים