ספריית חברות
88rising
88rising משכורות

המשכורת החציונית של 88rising היא $127,133 עבור מנהל פרויקט . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של 88rising. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מנהל פרויקט
$127K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-88rising הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $127,133. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-88rising הוא $127,133.

