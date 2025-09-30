ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Cincinnati Area ב-84.51˚ מגיעה ל-$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 84.51˚. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
סה״כ לשנה
$120K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$110K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$10K
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב 84.51˚?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מדען מחקר

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at 84.51˚ in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $163,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the מהנדס תוכנה role in Cincinnati Area is $118,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים