84.51˚ מכירות שכר בCincinnati Area

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 84.51˚. עדכון אחרון: 9/30/2025

$160K

מה הן דרגות הקריירה ב 84.51˚?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-84.51˚ in Cincinnati Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $95,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-84.51˚ עבור תפקיד מכירות in Cincinnati Area הוא $75,600.

