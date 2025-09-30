ספריית חברות
84.51˚
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Cincinnati Area

84.51˚ מדען נתונים שכר בCincinnati Area

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Cincinnati Area ב-84.51˚ מגיעה ל-$92K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 84.51˚. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
סה״כ לשנה
$92K
דרגה
L1
משכורת בסיס
$87K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב 84.51˚?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-84.51˚ in Cincinnati Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $166,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-84.51˚ עבור תפקיד מדען נתונים in Cincinnati Area הוא $110,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור 84.51˚

חברות קשורות

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים