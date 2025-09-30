פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Dallas Area ב-7-Eleven נע בין $136K ל-year עבור Software Engineer II לבין $171K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Dallas Area מגיעה ל-$156K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 7-Eleven. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
