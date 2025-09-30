פיצוי מנהל מוצר in Greater Dallas Area ב-7-Eleven נע בין $179K ל-year עבור Senior Product Manager לבין $190K ל-year עבור Lead Product Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Dallas Area מגיעה ל-$178K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 7-Eleven. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
