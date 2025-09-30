ספריית חברות
7-Eleven
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

  • Greater Dallas Area

7-Eleven אנליסט נתונים שכר בGreater Dallas Area

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in Greater Dallas Area ב-7-Eleven מגיעה ל-$90K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 7-Eleven. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
7-Eleven
Data Analyst
Irving, TX
סה״כ לשנה
$90K
דרגה
-
משכורת בסיס
$90K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב 7-Eleven?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-7-Eleven in Greater Dallas Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $104,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-7-Eleven עבור תפקיד אנליסט נתונים in Greater Dallas Area הוא $90,000.

