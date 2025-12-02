ספריית חברות
4flow
4flow יועץ ניהולי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של יועץ ניהולי in Germany ב-4flow נע בין €65.1K לבין €92.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 4flow. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$86K - $101K
Germany
טווח שכיח
טווח אפשרי
$75K$86K$101K$107K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב 4flow?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-4flow in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €92,824. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-4flow עבור תפקיד יועץ ניהולי in Germany הוא €65,056.

משאבים נוספים

