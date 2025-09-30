ספריית חברות
3Pillar Global
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Czech Republic

3Pillar Global מהנדס תוכנה שכר בCzech Republic

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Czech Republic ב-3Pillar Global מגיעה ל-CZK 1.13M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3Pillar Global. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
סה״כ לשנה
CZK 1.13M
דרגה
L3
משכורת בסיס
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
בונוס
CZK 0
שנים בחברה
9 שנים
שנות ניסיון
11 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב 3Pillar Global?

CZK 3.5M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-3Pillar Global in Czech Republic עומדת על תגמול כולל שנתי של CZK 1,261,120. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-3Pillar Global עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Czech Republic הוא CZK 742,486.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור 3Pillar Global

חברות קשורות

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים