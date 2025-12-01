ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in Romania ב-3Pillar Global נע בין RON 188K לבין RON 263K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3Pillar Global. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$46.2K - $55.9K
Romania
טווח שכיח
טווח אפשרי
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב 3Pillar Global?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-3Pillar Global in Romania עומדת על תגמול כולל שנתי של RON 263,232. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-3Pillar Global עבור תפקיד מנהל פרויקט in Romania הוא RON 188,347.

משאבים נוספים

