3M מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-3M נע בין $140K לבין $192K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע $152K - $180K United States טווח שכיח טווח אפשרי $140K $152K $180K $192K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל הנדסת תוכנה דיווחים ב 3M כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 0 % שנה 1 0 % שנה 2 100 % שנה 3 סוג מניות RSU + Options ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 0 % בוקע ב 1st - שנה ( 0.00 % שנתי )

0 % בוקע ב 2nd - שנה ( 0.00 % שנתי )

100 % בוקע ב 3rd - שנה ( 100.00 % שנתי ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU + Options ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 33.30 % שנתי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 33.30 % שנתי ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב 3M ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.