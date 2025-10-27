ספריית חברות
3M
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-3M נע בין $76.4K לבין $106K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025

השכר הכולל הממוצע

$81.9K - $96.5K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$76.4K$81.9K$96.5K$106K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

0%

שנה 2

100 %

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 0% בוקע ב 2nd-שנה (0.00% שנתי)

  • 100% בוקע ב 3rd-שנה (100.00% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-3M in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $106,470. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-3M עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $76,440.

