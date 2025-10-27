ספריית חברות
פיצוי מהנדס מכונות in United States ב-3M נע בין $78.6K ל-year עבור T1 לבין $145K ל-year עבור T4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$88.6K.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
Mechanical Engineer
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
Advanced Mechanical Engineer
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
Senior Mechanical Engineer
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
Specialist Mechanical Engineer
$145K
$141K
$0
$4.4K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

0%

שנה 1

0%

שנה 2

100 %

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)

  • 0% בוקע ב 2nd-שנה (0.00% שנתי)

  • 100% בוקע ב 3rd-שנה (100.00% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU + Options

ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-3M in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $145,238. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-3M עבור תפקיד מהנדס מכונות in United States הוא $110,000.

