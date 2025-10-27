פיצוי מדען נתונים in United States ב-3M נע בין $161K ל-year עבור T1 לבין $156K ל-year עבור T4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$150K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
$156K
$146K
$0
$10.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
0%
שנה 1
0%
שנה 2
100 %
שנה 3
ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)
0% בוקע ב 2nd-שנה (0.00% שנתי)
100% בוקע ב 3rd-שנה (100.00% שנתי)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.