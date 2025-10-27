הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מדעי נתונים in United States ב-3M נע בין $135K לבין $196K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של 3M. עדכון אחרון: 10/27/2025
השכר הכולל הממוצע
0%
שנה 1
0%
שנה 2
100 %
שנה 3
ב3M, RSU + Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
0% בוקע ב 1st-שנה (0.00% שנתי)
0% בוקע ב 2nd-שנה (0.00% שנתי)
100% בוקע ב 3rd-שנה (100.00% שנתי)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
